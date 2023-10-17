Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о политических отношениях с Лаосом

Путин: уровень политических отношений с Лаосом хороший

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что уровень политических отношений России с Лаосом хороший, но необходимо наполнять его экономическим содержанием, существуют хорошие перспективы по товарообороту. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках встречи с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом Путин подчеркнул, что политический уровень отношений между двумя государствами «очень хороший», но его нужно наполнять экономическим содержанием.

Президент России подчеркнул, что в 2022 году «он сократился, но существуют хорошие перспективы».

Он предложил своему лаосскому коллеге поговорить об этом.

До этого президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран.

Рабочий график Путина начнется со встречи с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом. После будут переговоры, в том числе с премьер-министром Таиланда Среттой Тависиным. В этот день не исключены и другие встречи.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий