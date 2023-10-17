Путин рассказал о политических отношениях с Лаосом

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что уровень политических отношений России с Лаосом хороший, но необходимо наполнять его экономическим содержанием, существуют хорошие перспективы по товарообороту. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках встречи с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом Путин подчеркнул, что политический уровень отношений между двумя государствами «очень хороший», но его нужно наполнять экономическим содержанием.

Президент России подчеркнул, что в 2022 году «он сократился, но существуют хорошие перспективы».

Он предложил своему лаосскому коллеге поговорить об этом.

До этого президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран.

Рабочий график Путина начнется со встречи с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом. После будут переговоры, в том числе с премьер-министром Таиланда Среттой Тависиным. В этот день не исключены и другие встречи.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».