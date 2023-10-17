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Канада ввела санкции против СМИ в Молдавии

Канада ввела санкции против 6 СМИ в Молдавии, включая Первый канал в Молдове

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Михай Карауш/РИА Новости

Правительство Канады ввело санкции против шести средств массовой информации в Молдавии, включая »Первый канал в Молдове», «РТР Молдова» и «НТВ Молдова». Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

В публикации отмечается, что Оттава вводит санкционные меры против шести телевизионных станций, чьи лицензии не были отозваны Комиссией Молдавии по исключительным ситуациям. В их число вошли: «Первый канал в Молдове», «РТР Молдова», Accent TV, «НТВ Молдова», «ТВ6», Orhei TV».

До этого стало известно, что молдавская оппозиционная партия «Шор», в том числе ее глава Илан Шор, оказались в санкционных списках правительства Канады. Оттава приняла соответствующее решение за поддержку шагов России по Украине со стороны политической силы.

Как указали в МИД Канады, вместе с партией «Шор» под ограничительные меры Канады попали еще шесть молдаван. В канадском МИД подчеркнули, что речь идет о предпринимателях, депутатах и политиках Молдавии, которые якобы имеют какие-то связи с Россией.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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