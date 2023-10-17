Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В КНДР раскрыли причину нестабильности в мире

ЦТАК: стремление США к ядерной гегемонии нарушает мир на планете

close
100%
Shutterstock

Стремление США к ядерной гегемонии — это причина нестабильности на планете. Об этом заявил сотрудник Института разоружения и мира при МИД КНДР Ким Гван Мён в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК),

«Из-за гегемонистских происков и вмешательства США серьезно нарушаются мир и стабильность во всех уголках мира»,
— подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что , в Белом доме опять претензии на мировое господство «посредством ядерного превосходства». Военный эксперт напомнил, что в Вашингтоне считают угрозой укрепление обороноспособности «самостоятельных стран», а сами предлагают ускорить совершенствование американской системы ПРО и модернизацию ядерных вооруженных сил.

17 октября в Северной Корее назвали репетицией войны ядерные учения НАТО. По мнению экспертов, «ядерное бешенство» США уже вышло за опасные пределы и проявляется на Корейском полуострове.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий