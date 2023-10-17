В КНДР раскрыли причину нестабильности в мире

Стремление США к ядерной гегемонии — это причина нестабильности на планете. Об этом заявил сотрудник Института разоружения и мира при МИД КНДР Ким Гван Мён в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК),

«Из-за гегемонистских происков и вмешательства США серьезно нарушаются мир и стабильность во всех уголках мира»,

— подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что , в Белом доме опять претензии на мировое господство «посредством ядерного превосходства». Военный эксперт напомнил, что в Вашингтоне считают угрозой укрепление обороноспособности «самостоятельных стран», а сами предлагают ускорить совершенствование американской системы ПРО и модернизацию ядерных вооруженных сил.

17 октября в Северной Корее назвали репетицией войны ядерные учения НАТО. По мнению экспертов, «ядерное бешенство» США уже вышло за опасные пределы и проявляется на Корейском полуострове.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».