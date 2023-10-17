В США оценили готовность Ирана вступить в конфликт на Ближнем Востоке

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не видит сигналов к тому, что Иран готов предпринять какие-либо шаги в контексте противостояния между ХАМАС и Израилем. Об этом он сообщил в эфире CNN.

«Мы будем пристально следить за этим. Послание президента [Байдена] было очень и очень ясным <...>: мы не хотим эскалации этого конфликта, мы не хотим его расширения», — отметил Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что для Соединенных Штатов на Ближнем Востоке «заключены интересы с точки зрения национальной безопасности».

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что израильские официальные лица должны предстать перед судом за свои «преступления против палестинцев».

Он также сообщил, что мусульмане и силы сопротивления могут дойти критической точки, если Израиль продолжит бомбить сектор Газа. Тогда уже никто не сможет остановить их, уверен верховный лидер.

До этого президент Ирана призвал остановить Израиль в секторе Газа.

Ранее в Иране допустили участие в палестино-израильском конфликте.