Орбан сообщил Путину о том, что волнует Европу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в Европе всех волнует вопрос прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Всех в Европе сегодня волнует один вопрос: будет ли прекращение огня на Украине? Для нас, венгров, самое главное — прекратить поток беженцев, санкции и войны у соседей», — сообщил премьер-министр Венгрии.

Ранее сообщалось, что Путин «на полях» третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» в Китае проводит переговоры с Орбаном. Путин отметил, что со многими странами Европы отношения развиваются и сохраняются, как с Венгрией, что не может не вызывать удовлетворения. При этом глава российского государства отметил, что в 2023 году товарооборот Москвы и Будапешта упал на 30%.

Российский лидер отметил, что отношения между двумя государствами на протяжении десятилетий строились на основе учёта интересов друг друга. Орбан в свою очередь указал, что Венгрия никогда не находилась в такой тяжелой ситуации, как сейчас.

Ранее сообщалось, что Орбан и Путин в одно время посетят Китай.