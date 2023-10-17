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Стало известно о готовящемся визите Макрона в Израиль

Газета Yedioth Ahronoth анонсировала визит Макрона в Израиль в скором времени

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Christophe Petit Tesson/Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Израиль в ближайшем будущем. Об этом пишет израильская газета Yedioth Ahronoth.

В публикации уточнили, что визит французского лидера может состояться в ближайшие несколько дней.

7 октября стало известно, что Франция поддержала Израиль в конфликте с ХАМАС. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху созвонился с Макроном. Политики обсудили эскалацию напряженности вокруг сектора Газа. В сообщении израильского правительства рассказали, что французский лидер полностью поддержал «право Израиля защищать себя».

17 октября передовая группа бойцов президента США Джо Байдена посетила поселения в секторе Газа. Группа въехала на бронетехнике Государственного департамента и американского посольства. До этого Байден сообщал о намерении запросить у конгресса военную помощь Израилю и Украине на более $2 млрд.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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