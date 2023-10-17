Политолог раскрыл значение визита Путина в Китай

Прибытие президента РФ Владимира Путина в Пекин на форум «Один пояс, один путь» опровергает миф об изоляции России, считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Многие страны стремятся к экономическому сотрудничеству с РФ, подчеркнул он в беседе с телеканалом «360».

Ключевой для России темой обсуждения политолог назвал сотрудничество с разными государствами на фоне формирования многополярной политики и отказа от гегемонии США.

«Визит Путина в Китай и его насыщенная программа в очередной раз свидетельствуют о том, что никакой международной изоляции России и ее президента не существует, это миф», — подчеркнул Мезюхо.

Для российско-китайских отношений визит Путина в Пекин имеет знаковое значение, убежден политолог. «Сегодня КНР не присоединяется к тем ограничениям, которые ввел Запад в отношении России, и пытается занимать взвешенную с точки зрения своих национальных интересов позицию по украинскому вопросу», — пояснил он.

Напомним, Путин прибыл в Пекин для участия в двухдневном форуме «Один пояс — один путь» и уже встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Подробнее о визите Путина в Пекин – в материале «Газеты.Ru».