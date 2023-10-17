Премьер Таиланда пришел на встречу с Путиным в розовых носках

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тависин прибыл на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине в розовых носках. Об этом написал в своем Telegram-канале корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Он назвал это «новой волной» в мировой политической моде.

Отношения России и Таиланда развиваются многопланово. С таким заявлением выступил российский лидер на встрече на полях форума «Один пояс, один путь» в Пекине.

«В основе наших отношений всегда были взаимное уважение, дружба и учет интересов друг друга», — сказал Путин.

По его словам, отношения между двумя странами развиваются многопланово: и в гуманитарной, и в экономической, и в политической сферах.

Накануне стало известно, что российский лидер начнет визит в Китай серией двусторонних встреч.

Путин и председатель Си Цзиньпин проведут обмен мнениями по двусторонним отношениям и другим темам взаимного интереса.

Ранее кабмин Таиланда утвердил дату начала безвизового въезда для россиян на 90 дней.