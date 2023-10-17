США не будут советовать Израилю, как вести военные операции

Соединенные Штаты не собираются советовать Израилю, каким образом стране проводить военные операции. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает американский телеканал ABC.

По словам чиновника, у Израиля есть право привлечь палестинские силы к ответственности.

«Мы не будем диктовать Израилю, как проводить операции, у него есть полное право защищать себя и привлечь ХАМАС к ответственности», — сказал Кирби.

Ранее политолог Данила Гуреев заявил, что на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке многие страны откажутся от оказания помощи Украине и перенаправят ресурсы Израилю. Ресурсы у США не бесконечные, однако они выше, чем у других стран западного блока, которые не смогут себе позволить поддержку сразу двух государств, считает эксперт.

При этом властям США также становится тяжело отправлять помощь обеим странам, убежден Гуреев. Израиль и его конфликт с ХАМАС он назвал для американских властей «более приоритетным, чем украинский кейс». По его мнению, именно на решение этого конфликта Штаты направят значительные ресурсы.

Ранее стало известно, что в Израиль прибыл глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла для обсуждения военной помощи.