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Пашинян обвинил внешние силы в дестабилизации Армении

Пашинян заявил, что внешние силы пытаются дестабилизировать Армению

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что внешние силы пытаются дестабилизировать ситуацию в стране по «повторяющемуся сценарию» с помощью гибридной агрессии. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил премьер-министр, демократия в Армении продолжает получать сильные удары. Сперва государство подвергается внешней агрессии при бездействии союзников, после чего следуют попытки использовать гуманитарную ситуацию, войну или внешнюю угрозу для подрыва суверенитета, считает Пашинян.

В Армении разжигают внутреннюю нестабильность, используя гибридные технологии, подчеркнул он. Подобное развитие событий повторялось «несколько раз с 2020 года», отметил армянский премьер-министр.

До этого Никол Пашинян заявил, что Ереван ожидает от Баку согласия начать делимитацию границ на основании последних карт Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

Он отметил, что Армения ожидает от Азербайджана публичного признания ее территориальной целостности на площади 29,8 тыс. кв. км.

Ранее Пашинян обвинил российских миротворцев в бездействии в Карабахе.

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