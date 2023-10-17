В ГД посоветовали дипломатам США уйти в отставку после призывов к РФ по ДВЗЯИ

Дипломаты США, которые призвали РФ не отзывать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), должны уйти в отставку. Об этом на заседании Госдумы заявил ее спикер Вячеслав Володин.

Он напомнил, что под законопроектом подписались 438 депутатов. По словам спикера, голосование станет ответом американским властям на их «хамское отношение» к поддержанию глобальной безопасности.

«Вдумайтесь, 23 года они не ратифицировали этот документ, а вчера проснулись и вспомнили о депутатах Государственной думы», — отметил Володин.

Он посоветовал чиновникам США «уходить в отставку с такой ответственностью».

17 октября Госдума рассмотрела вопрос отзыва ратификации запрета ядерных испытаний.

Накануне в МИД РФ заявили, что Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ.

16 октября МИД РФ выразил опасение, что США вернут на территорию Британии ядерное оружие. По словам директора Департамента внешнеполитического ведомства по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова, подобный шаг учитывается в стратегии обеспечения оборонных интересов России.

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