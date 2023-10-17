Европарламент сообщил о создании Украинского фонда на $50 млрд

Европейский парламент принял решение о согласовании создания Украинского фонда, который составит $50 млрд. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Отмечается, что парламентарии проголосовали за выделение средств на восстановление Украины, которые рассчитаны на три года. При этом для того, чтобы принять окончательное решение по выделению средств, должны пройти переговоры с членами Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Украина запланировала получить $46 млрд от международных доноров в бюджете на 2024 год. Украина ожидает получить $28 млрд от США, $10 млрд — от Евросоюза, $6 млрд — от Международного валютного фонда (МВФ) и $2,2 млрд — от Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

До этого глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) создал фонд с целью сбора $65 млн для нужд Киева.

Также сообщалось, что в рамках встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) у организаций произошли разногласия по вопросу российско-украинского конфликта, которые помешали выработке совместного заявления.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.