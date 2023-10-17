Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин прибыл на встречу с Си Цзиньпином

Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на встречу с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине для участия в церемонии официальной встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Китайского лидера сопровождает его супруга Пэн Лиюань.

17 октября президент Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Global Times заявила, что встречи лидеров России и Китая никогда не носили формальный характер. По ее словам, встречи Путина и Си Цзиньпина приобретают все большее значение в контексте быстро меняющейся геополитической ситуации, способствуя качественному укреплению российско-китайских связей.

Утром 17 октября российский лидер успел провести переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, а также с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий