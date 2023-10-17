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Ереван ожидает от Баку согласия начать делимитацию границ по картам Генштаба ВС СССР

Пашинян: Ереван ожидает от Баку согласия начать делимитацию границ

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Andreea Alexandru/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ожидает от Баку согласия начать делимитацию границ на основании последних карт Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Армения ожидает от Азербайджана публичного признания ее территориальной целостности на площади 29,8 тыс. кв. км.

Ранее издание Politico сообщило, что госсекретарь США Блинкен ожидает скорого «вторжения» Азербайджана на южные территории Армении, через которые Баку требует открыть Зангезурский коридор для связи с эксклавом Нахичевань.

В ходе брифинга, который, по данным американских СМИ, состоялся 3 октября, члены американского конгресса потребовали от Госдепартамента принять меры против азербайджанского президента Ильхама Алиева в ответ на операцию Баку в Нагорном Карабахе.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван «ничего не покидал» и не аннулировал в отношениях с Москвой.

Ранее Путин прокомментировал отсутствие Пашиняна на саммите СНГ.

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