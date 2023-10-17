В Ливане призвали международное сообщество повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке

Глава Министерства иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб попросил международное сообщество начать усиливать давление на Израиль для разрешения конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщается на сайте издания This Is Beirut.

Свое предложение ливанский министр иностранных дел озвучил во время совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

«То, что происходит на юге нашей страны, усиливает напряженность на фронте, которую крайне трудно сдерживать. Действия Израиля нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН», — указал Абдалла Бу Хабиб.

Как добавил ливанский дипломат, Бейрут обращается к мировому сообществу с целью усилить давление на Израиль для прекращения боевых действий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Также в Армии Израиля сообщили, что следующая фаза войны может отличаться от ожиданий.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».