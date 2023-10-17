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В Ливане призвали международное сообщество повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД Ливана попросил мировое сообщество усилить давление на Израиль

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава Министерства иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб попросил международное сообщество начать усиливать давление на Израиль для разрешения конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщается на сайте издания This Is Beirut.

Свое предложение ливанский министр иностранных дел озвучил во время совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

«То, что происходит на юге нашей страны, усиливает напряженность на фронте, которую крайне трудно сдерживать. Действия Израиля нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН», — указал Абдалла Бу Хабиб.

Как добавил ливанский дипломат, Бейрут обращается к мировому сообществу с целью усилить давление на Израиль для прекращения боевых действий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Также в Армии Израиля сообщили, что следующая фаза войны может отличаться от ожиданий.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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Война в Израиле
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