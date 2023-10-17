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Политолог раскрыл, какие страны откажутся от помощи Украине в пользу Израиля

Политолог Гуреев: в отличие от США, ЕС не сможет помогать и Украине, и Израилю

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

На фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке многие страны откажутся от оказания помощи Украине и перенаправят ресурсы Израилю, считает политолог Данила Гуреев. От поддержки Киева не смогут отказаться только США, заявил он в беседе с телеканалом «360».

Ресурсы у США не бесконечные, однако они выше, чем у других стран западного блока, которые не смогут себе позволить поддержку сразу двух государств, считает эксперт.

«Когда мы рассматриваем помощь европейскую, то здесь приоритет будет больше отдаваться Израилю в вопросах конфликтности. И здесь украинская помощь со стороны Евросоюза станет в разы меньше», — считает он.

При этом властям США также становится тяжело отправлять помощь обеим странам, убежден Гуреев. Израиль и его конфликт с ХАМАС он назвал для американских властей «более приоритетным, чем украинский кейс». По его мнению, именно на решение этого конфликта Штаты направят значительные ресурсы.

Напомним, президент США Джо Байден сообщал о намерении запросить у конгресса военную помощь Израилю и Украине на более $2 млрд.

Позже стало известно, что в Израиль прибыл глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла для обсуждения военной помощи.

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