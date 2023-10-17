Госдума рассмотрела вопрос отзыва ратификации запрета ядерных испытаний

Государственная дума на пленарном заседании 17 октября приняла в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект был подготовлен по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина на заседании комитета нижней палаты парламента по международным делам. Документ внесли в ГД 13 октября.

Проектом предлагается отменить статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», в которой предлагается ратифицировать договор, подписанный от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ может принять зеркальные меры в отношении к Соединенным Штатам. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ не будет означать намерения проводить ядерные испытания.

Заместитель делегации России на заседании Генассамблеи ООН Константин Воронцов отмечал, что РФ не будет проводить ядерные испытания. По его словам, отзыв ратификации ДВЗЯИ позволит «сбалансировать наш статус по договору с США».

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