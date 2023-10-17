Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госдума рассмотрела вопрос отзыва ратификации запрета ядерных испытаний

Госдума РФ приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

close
100%
Reuters

Государственная дума на пленарном заседании 17 октября приняла в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект был подготовлен по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина на заседании комитета нижней палаты парламента по международным делам. Документ внесли в ГД 13 октября.

Проектом предлагается отменить статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», в которой предлагается ратифицировать договор, подписанный от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ может принять зеркальные меры в отношении к Соединенным Штатам. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ не будет означать намерения проводить ядерные испытания.

Заместитель делегации России на заседании Генассамблеи ООН Константин Воронцов отмечал, что РФ не будет проводить ядерные испытания. По его словам, отзыв ратификации ДВЗЯИ позволит «сбалансировать наш статус по договору с США».

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий