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Политолог: Байден не отдает себе отчет в том, что говорит

Политолог Ордуханян: говоря о Путине, Байден запутался в формулировках

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Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Джо Байден не отдает себе отчет в том, что говорит. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя планы американского лидера в ходе следующего президентского срока обеспечить мир на Ближнем Востоке и «подавить» российского коллегу Владимира Путина.

«Что касается формулировок этого незадачливого пенсионера, я думаю, ожидать можно все что угодно. Часто бывает, что он на самом не подразумевает того, о чем заявляет», — отметил эксперт.

Он выразил уверенность, что слова Байдена придется всему миру объяснять пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер. Однако, по его словам, после ее слов будет еще более запутанная ситуация.

В интервью CBS Байден заявил, что мир переживает переломный момент, и предложил представить, что произойдет, когда США урегулируют ситуацию на Ближнем Востоке, объединят Европу и когда «Путина наконец подавят, чтобы он не мог создавать те проблемы, которые он создавал».

Представитель Кремля Дмитрий Песков при этом отметил, что многие руководители стран Запада хотят подавить Россию и ее президента. По его словам, в этом нет ничего нового.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь подчеркнул, что Байден не сможет подавить российского лидера. По его мнению, деменция не позволит президенту США даже вспомнить, что он говорил.

Ранее американский президент выразил озабоченность ростом преступлений на почве ненависти в США.

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