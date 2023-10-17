Орбан на встрече с Путиным заявил, что нужно прекратить конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Китае заявил, что отношения Москвы и Будапешта многое претерпели из-за специальной военной операции на Украине и санкций, передает РИА Новости.

«Из-за спецоперации и санкций наши отношения очень многое претерпели. Это глубоко поразило ткань того, что мы с вами совместно построили», — сказал он.

17 октября президент России Владимир Путин «на полях» третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» в Китае провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Глава российского государства подчеркнул, что со многими европейскими странами отношения развиваются и сохраняются, как с Венгрией, что не может не вызывать удовлетворения.

17 октября президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран.

Ранее сообщалось, что Орбан и Путин в одно время посетят Китай.