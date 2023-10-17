ХАМАС поблагодарил Россию за позицию по резолюции ООН

Движение ХАМАС выступило с осуждением стран, которые не поддержали проект резолюции ООН, предложенный Россией, и поблагодарило Москву за ее позицию, сообщает Telegram-канал движения.

«Мы считаем, что страны, которые отклонили проект резолюции в Совете Безопасности об открытии гуманитарных коридоров, несут ответственность за продолжающееся насилие над мирным населением в секторе Газа», — заявили в ХАМАС.

Ранее постпред Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) при ООН Лана Заки Нусейба заявила, что представители ОАЭ разочарованы, что Совет Безопасности ООН не стал поддерживать проект ближневосточной резолюции, предложенный Россией.

Против российского проекта проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. За проект — Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор воздержались.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.