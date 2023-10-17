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Лукашенко предупредил, что Запад обернет ближневосточный конфликт против Ирана

Лукашенко: Запад направляет острие ближневосточного конфликта против Ирана

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Пресс-служба президента Белоруссии/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко счел, что Запад направляет острие ближневосточного конфликта против Ирана. Об этом политик заявил на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером в Минске, передает агентство Белта.

Белорусский лидер подчеркнул, что кризис на Ближнем Востоке способствует тому, что недружественные западные страны направляют острие конфликта против Ирана.

«Вы это чувствуете лучше. Наш ответ один: мы должны плотнее работать друг с другом, вместе сотрудничать, чтобы противостоять этим выпадам», — заявил президент.

10 октября Лукашенко заявил, что Запад хочет поссорить Россию и Белоруссию. По его словам, белорусские спецслужбы и разведка докладывали ему, что Запад вынашивает планы по разобщению двух братских народов.

Ранее Лукашенко предупредил страны СНГ о непростых временах.

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