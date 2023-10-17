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Политолог: Байден может войти в историю как самый неудачливый президент США

Политолог Блохин: Байден рискует стать самым неудачливым президентом США

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Elizabeth Frantz/Reuters

Политолог-американист Константин Блохин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что целями его переизбрания на второй срок являются подавление власти российского лидера Владимира Путина, а также урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. По мнению эксперта, нынешний хозяин Белого дома пытается обвинить во всех внутренних проблемах внешних оппонентов, рискуя при этом стать самым неудачливым главой государства за всю историю Соединенных Штатов.

«При Байдене американцы вышли из Афганистана, возможность стратегического поражения на Украине сокращается и теперь появилась необходимость в защите своего самого близкого в мире союзника — Израиля. Главная гонка — борьба за мировое господство — решается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а сейчас происходит распыление американской мощи. По этой причине Байдену не позавидовать», — отметил политолог.

Он добавил, что «в случае расширения зоны ближневосточного конфликта, путем вовлечения Ирана, акценты Запада будут целиком смещены с Украины на Израиль».

В интервью CBS Байден заявил, что мир переживает переломный момент, и предложил представить, что произойдет, когда США урегулируют ситуацию на Ближнем Востоке, объединят Европу и когда «Путина наконец подавят, чтобы он не мог создавать те проблемы, которые он создавал».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев при этом подчеркнул, что Байден не сможет подавить российского лидера. По его мнению, деменция не позволит президенту США даже вспомнить, что он говорил.

Ранее Израиль попросил у США крупную сумму как чрезвычайную помощь.

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