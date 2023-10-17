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Во Франции высмеяли Зеленского после отказа в визите в Израиль

Политик Филиппо высмеял Зеленского за попытку привлечь внимание на фоне Израиля

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Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Украины Владимир Зеленский своим визитом в Израиль собирался вернуть себе внимание СМИ, однако получил «сухой и официальный отказ» от еврейского государства. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«В то время как весь мир потерял к нему [Зеленскому] интерес после драматических событий на Ближнем Востоке, и в тот момент, когда его контрнаступление было оценено наблюдателями как «катастрофическое», вот и Израиль только что отказался от его приезда!» — написал Филиппо.

По мнению главы партии «Патриоты», для украинского лидера «все кончено», теперь ему необходимо «все отпустить и согласиться на мир».

16 октября израильский портал Ynet опубликовал сообщение со ссылкой на израильские власти о том, что в связи с конфликтом с Палестиной визит Зеленского будет несвоевременным.

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что власти Израиля не относятся к нынешнему украинскому лидеру как к серьезному политику.

Ранее полковник Макгрегор уличил Зеленского в наигранной уверенности.

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