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В МИД раскрыли характер встреч Путина и Си Цзиньпина

Захарова: встречи Путина с Си Цзиньпином никогда не носили формальный характер

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Sputnik/Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью Global Times заявила, что встречи лидеров Российской Федерации и Китайской Народной Республики Владимира Путина и Си Цзиньпина никогда не носили формальный характер.

Она отметила, что их значение увеличивается в контексте международной ситуации. Захарова назвала любой контакт между главами двух государств возможностью предметно согласовать позиции, проанализировать ход реализации предыдущих договоренностей, а также одобрить новые масштабные проекты сотрудничества.

«Такие встречи никогда не носили формальный характер. Они приобретают все большее значение в контексте быстро меняющейся геополитической ситуации, способствуя качественному укреплению связей между нашими странами», — отметила Захарова.

17 октября президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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