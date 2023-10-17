Путин встретился с президентом Вьетнама

Президент России Владимир Путин встретился со своим вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Во Ван Тхыонг заявил, что считает Российскую Федерацию приоритетным партнером во внешней политике стран.

«В своей внешней политике Вьетнам считает Россию первостепенным приоритетом», — отметил он.

Путин во время встречи отметил, что глав государства ждет большая повестка дня и выразил уверенность, что встреча пройдет насыщенно.

«Нет необходимости говорить, насколько близки народы России и Вьетнама», — подчеркнул глава государства.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин проведут обмен мнениями по двусторонним отношениям и другим темам взаимного интереса. Рано утром 17 октября Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.