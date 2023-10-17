В Кремле прокомментировали заявление Байдена о планах «подавить» Путина

Многие руководители стран Запада хотят подавить Россию и ее президента Владимира Путина, в этом нет ничего нового. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова президента США Джо Байдена о главе РФ. 16 октября американский лидер в интервью CBS заявил, что он собирается сделать мир лучше, «подавив» Путина, «чтобы он не мог причинить тех неприятностей, которые уже причинил».

По словам Пескова, идея эта не новая, — и Байден делает такие заявления, и европейские лидеры.

Западным политикам сложно рассказать, для чего это надо, они не могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении, но рано или поздно придется дать разъяснения налогоплательщикам о том, почему их деньги выбрасываются впустую, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что «пока у западных лидеров ничего не получается «и дальше тоже не получится».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».