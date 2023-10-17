Шольц призвал разграничивать гражданских и боевиков ХАМАС в Газе

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ХАМАС не может говорить от лица всех палестинцев, мирное население Газы страдает от действий радикальной группировки. Об этом он сообщил на пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II, пишет ТАСС.

«При всем ужасе от насилия ХАМАС важно различать: палестинцы — это не ХАМАС. У ХАМАС нет права говорить от их лица», — заявил Шольц.

До этого Шольц заявил, что посетит Израиль 17 октября, чтобы продемонстрировать солидарность с еврейским государством и обсудить с премьером страны Биньямином Нетаньяху «практические вопросы».

7 октября силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет. В ответ министр национальной обороны Израиля Итамар Бен-Гвир ввел в стране чрезвычайное положение.

Позже Армия обороны Израиля заявила о начале собственной операции, которая получила название «Железные мечи». При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху указал, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».