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В Польше заявили, что правительство должна сформировать победившая на выборах партия

Дуда: победившая на выборах партия должна сформировать новое правительство

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда в эфире Польского телевидения сообщил, что получившая большинство голосов на выборах правящая партия «Право и справедливость» должна сформировать новое правительство, передает ТАСС.

«Обычаем было, что победившая партия получала мандат для формирования правительства. Не думаю, что что-то изменилось. Это сегодня моя позиция», — сказал он.

Партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским завоевала большинство голосов на выборах, однако ее результата недостаточно для получения большинства в парламенте.

16 октября президент Польши Анджей Дуда прокомментировал прошедшие в стране парламентские выборы, назвав их «праздником демократии».

По данным государственной избирательной комиссии Польши, после обработки 10,3% бюллетеней правящая партия «Право и справедливость» набрала большинство (40,17%) голосов. Оппозиционная «Гражданская коалиция» набрала 26,55% голосов.

Ранее в США назвали одно из плачевных для Украины последствий выборов в Польше.

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