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Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Аббасом

Песков: встреча Путина с президентом Палестины Аббасом готовится

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Встреча президента России Владимира Путина с его коллегой из Палестины Махмудом Аббасом готовится. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, переговоры, посвященные палестино-израильскому конфликту, готовятся, однако их дата еще не определена.

«События развиваются настолько динамично, что пока точно я не могу сказать», — сказал представитель Кремля.

На этой неделе российский лидер заявлял, что палестино-израильский конфликт может перерасти в региональную войну. Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси, в ходе которых стороны выразили обеспокоенность обострившимся в Израиле конфликтом и углубляющимся в секторе Газа гуманитарным кризисом.

Также Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых осудил действия, приводящие к жертвам среди мирного населения.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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Война в Израиле
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