Эксперт рассказала, как инициатива «Пояса и пути» поможет Глобальному Югу

Основатель Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш заявила, что инициатива «Пояса и пути» дает странам Глобального Юга возможность преодолеть бедность и отсталость, передает РИА Новости.

Она отметила, что «Один пояс — один путь» — это международная инициатива КНР по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, которые связывают более 60 стран Центральной Азии, Африки и Европы, что должно способствовать развитию торговых отношений между ними и Китайской Народной Республикой.

«Заканчивается эра колониализма, эксплуатации и подавления стран Глобального Юга. У них впервые появился шанс преодолеть бедность и отсталость, так как инициатива «Пояса и пути» предполагает инвестиции в базовую инфраструктуру, это необходимое условие для развития промышленности и сельского хозяйства», — отметила Цепп-Ларуш.

Эксперт отметила, что Китай смог завоевать доверие более чем 130 государств, которые сотрудничают с инициативой «Пояса и пути», потому что они видят реальные улучшения в своей экономике и реальность построения новой парадигмы взаимной выгоды в международных отношениях.

17 октября президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.