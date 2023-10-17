Израиль попросил у США крупную сумму как чрезвычайную помощь

Израиль попросил США о чрезвычайной помощи в размере $10 млрд. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на трех должностных лиц, знакомых с запросом.

По данным издания, американские законодатели и Белый дом рассчитывают создать пакет, связывающий помощь Израилю с помощью Украине, средствами для укрепления американо-мексиканской границы и помощью Тайваню.

Накануне телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в Израиль на этой неделе. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, поездка президента в израильское государство не планировалась бы, если бы не было уверенности в обеспечении безопасности американского лидера на должном уровне.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.