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Израиль попросил у США крупную сумму как чрезвычайную помощь

NYT: Израиль попросил у США $10 млрд в качестве помощи

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AP

Израиль попросил США о чрезвычайной помощи в размере $10 млрд. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на трех должностных лиц, знакомых с запросом.

По данным издания, американские законодатели и Белый дом рассчитывают создать пакет, связывающий помощь Израилю с помощью Украине, средствами для укрепления американо-мексиканской границы и помощью Тайваню.

Накануне телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в Израиль на этой неделе. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, поездка президента в израильское государство не планировалась бы, если бы не было уверенности в обеспечении безопасности американского лидера на должном уровне.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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