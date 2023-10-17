Источник сообщил, что Турция не спешит одобрять членство Швеции в НАТО

Турция не будет спешить в вопросе одобрения членства Швеции в НАТО, несмотря на сигналы Запада о том, что ответ нужно дать до конца года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре.

По его словам, Турция периодически получает сигналы от западных стран о необходимости скорой ратификации членства Швеции в НАТО. Он отметил, что Турция не та страна, которой можно ставить условия и временные рамки.

«Решение будет принято парламентом на основе анализа ситуации, мы не спешим и не намерены спешить», — сообщил источник.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заверил союзников по НАТО на встрече в Брюсселе в приверженности Анкары договоренности по ратификации членства Швеции в альянсе.

5 октября глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил, что власти Швеции позитивно оценивают перспективы рассмотрения заявки королевства на вступление в Североатлантический альянс в турецком парламенте.

Ранее Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США.