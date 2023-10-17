Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Источник сообщил, что Турция не спешит одобрять членство Швеции в НАТО

РИА Новости: Турция не будет спешить в вопросе одобрения членства Швеции в НАТО

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Турция не будет спешить в вопросе одобрения членства Швеции в НАТО, несмотря на сигналы Запада о том, что ответ нужно дать до конца года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре.

По его словам, Турция периодически получает сигналы от западных стран о необходимости скорой ратификации членства Швеции в НАТО. Он отметил, что Турция не та страна, которой можно ставить условия и временные рамки.

«Решение будет принято парламентом на основе анализа ситуации, мы не спешим и не намерены спешить», — сообщил источник.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заверил союзников по НАТО на встрече в Брюсселе в приверженности Анкары договоренности по ратификации членства Швеции в альянсе.

5 октября глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил, что власти Швеции позитивно оценивают перспективы рассмотрения заявки королевства на вступление в Североатлантический альянс в турецком парламенте.

Ранее Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий