Пушков ответил на слова Байдена о двух войнах

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента США о способности Штатов поддерживать и Украину, и Израиль замечанием о том, что ряд факторов может серьезно повлиять на возможности США одновременно справляться с кризисами в обеих странах.

«Байден самонадеянно заявил, что США могут справляться одновременно и с ближневосточным, и с украинским кризисами. Посмотрим, куда это заведет его и США вместе с ним в предвыборный год», — написал он.

По словам сенатора, общественное мнение в США «как никогда ранее» расколото. При этом республиканцы требуют перенаправить средства для Украины Израилю.

Также он отметил, что для объявленной Израилем «затяжной военной кампании» против ХАМАС войскам не хватает боеприпасов. Эти снаряды могут поставить только США, но снарядов также не хватает и Украине.

15 октября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон сможет одновременно поддерживать Украину и Израиль, а также обеспечивать «международную безопасность».

До этого Байден заявил, что его администрация делает все возможное для возвращения на родину американцев, которые стали заложниками палестинского движения ХАМАС. По словам главы Белого дома, чиновники делают все, что в их силах.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.