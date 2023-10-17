Визит Байдена в Израиль несет для него риски

Поездка президента США Джо Байдена в Израиль ставит перед Белым домом огромные проблемы как с точки зрения политики, так и с точки зрения безопасности. Об этом пишет газета The New York Times.

Байден отправится в Израиль 18 октября, чтобы продемонстрировать солидарность с Израилем и укрепить его решимость уничтожить ХАМАС, а также призвать к ограничению действий израильской армии при вторжении в сектор Газа.

«Это будет поездка, чреватая рисками, как политическими, так и физическими», — считают авторы статьи, подчеркивая, что политические риски для Байдена трудно измерить.

В статье отмечается, что угроза безопасности такой поездки стала очевидна 16 октября, когда прозвучали сирены, предупреждающие о приближающихся ракетах, в то время как госсекретарь США Энтони Блинкен встречался на военной базе с израильским премьером Беньямином Нетаньяху. Их срочно доставили в бункер и продержали там пять минут, прежде чем возобновить переговоры.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что поездка президента США в Израиль не планировалась бы, если бы не было уверенности в обеспечении его безопасности на должном уровне.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.