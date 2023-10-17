Париж и Токио сказали, что им одинаково важно спасение людей в Газе и осуждение ХАМАС

Представители Франции и Японии, которые проголосовали против российской резолюции в Совете Безопасности ООН о прекращении огня в палестино-израильском конфликте, заявили, что для них одинаково важны спасение людей в секторе Газа и осуждение действий ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции, который призывал к немедленному устойчивому прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Против голосовали США, Великобритания, Франция и Япония, преимущественно из-за отсутствия осуждения действий ХАМАС. Еще шесть стран воздержались от голосования.

Отвечая на вопрос о том, почему для них важнее осуждение ХАМАС, чем спасение жизней людей в Газе, представитель Франции в ООН Николя де Ривьер сказал: «Оба аспекта имеют значение. Нам нужно и то, и другое. Это террористическая атака, которую следует осудить. Это очевидно. И, конечно, также важно спасение жизней».

Постпред Японии Кимихиро Исиканэ также заявил: «И то, и другое, конечно, важно. Необходимо осудить бесчеловечные действия ХАМАС. Однако также важны жизни невинных мирных граждан, будь то в Газе или Израиле».

Они подчеркнули, что требуется осуждение бесчеловечных действий ХАМАС, но одновременно необходимо также обеспечить безопасность невинных мирных граждан, независимо от их местонахождения в Газе или Израиле.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.