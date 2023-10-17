В Белом доме уверены в безопасности поездки Байдена в Израиль

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что поездка президента США Джо Байдена в Израиль не планировалась бы, если бы не было уверенности в обеспечении безопасности американского лидера на должном уровне, передает ТАСС.

«Мы бы не устраивали эту поездку, если бы не были уверены в том, что должные параметры в сфере безопасности будут соблюдены», — сказал Кирби.

Он добавил, что пресс-конференции Байдена по итогам визита в Израиль не ожидается.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что президент США рассматривает возможность поездки в Израиль на этой неделе.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее сообщал, что Байдена пригласили посетить Израиль, но пока решение о его визите не принято.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.