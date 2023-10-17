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После Израиля Байден направится в Иорданию

Кирби: из Израиля Байден направится в Иорданию, где встретится с Аббасом

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Elizabeth Frantz/Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден после визита в Израиль 18 октября в этот же день посетит Иорданию, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе визита в Иорданию американский президент встретится с лидером государства, а также с главами Египта и Палестины.

«В тот же день он посетит Амман, Иордания, где встретится с Его Величеством королем, а также президентом Египта ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом», — сказал Кирби.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден посетит Израиль 18 октября.

До этого телеканал NBC News, ссылаясь на трех американских чиновников, сообщал, что президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в Израиль уже на этой неделе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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