Кулеба назвал число компаний по всему миру, которые будут производить оружие с Киевом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что 59 компаний из 23 стран присоединились к альянсу оборонных индустрий, передает РИА Новости.

«Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие», — сказал он.

До этого министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что страна намерена сотрудничать с США в производстве систем противовоздушной обороны (ПВО), и работы в этом направлении уже начались.

Ранее Россия направила ноту странам НАТО в связи с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут рассматриваться как законная цель для России.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.