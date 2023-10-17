Стала известна дата визита Байдена в Израиль

Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден посетит Израиль 18 октября, передает агентство Reuters.

Также госсекретарь по итогам посещения Израиля заявил журналистам о разработанном США и Израилем плане по доступу гумпомощи в сектор Газа. По его словам, США приветствуют обещание Израиля работать над этим планом.

«Президент ждет возможности обсудить это, когда будет здесь в среду», — сказал Блинкен.

До этого телеканал NBC News, ссылаясь на трех американских чиновников, сообщал, что президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в Израиль уже на этой неделе.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби накануне сообщил, что президента США пригласили посетить Израиль, но пока решение о его визите не принято.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.