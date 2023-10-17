В Ливане заявили, что их участие в конфликте ХАМАС и Израиля не отвечает ничьим интересам

И.о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил, что Бейрут продолжает переговоры на внутреннем и международном уровне для того, чтобы обеспечить в стране спокойную обстановку и не дать вовлечь Ливан в войну за сектор Газа. Об этом пишет Arab News.

Микати добавил, что Ливан выражает полную солидарность с Палестинским народом в его борьбе за свободу, однако основой целью правительства Ливана является защита его народа. Втягивание Ливана в палестино-израильскую войну на фоне острого политического и экономического кризиса только усугубит ситуацию в стране.

По словам политика, Бейрут работает над тем, чтобы ослабить напряженность вдоль южной границы с Израилем и избежать втягивания страны в новую войну.

«Ливан находится в эпицентре бури, а регион в целом находится в сложной ситуации», — говорится в заявлении его офиса.

Микати подчернул, что никто не заинтересован в том, чтобы рисковать и открывать фронт на юге Ливана, потому что народ не выдержит этого. Но он обвинил Израиль в стремлении «усилить провокации». Израиль и «Хезболла» продолжают находиться в состоянии повышенной готовности на ливанской границе после напряженной ночи, когда Израиль выпустил ракеты и фосфорные снаряды по этому району.

В воскресенье были нанесены авиаудары по объектам «Хезболлы», в том числе по объектам, принадлежащим организации «Зеленые без границ».

Ранее в Белом доме оценили возможные действия «Хезболлы».