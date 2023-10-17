Конгрессвумен заявила, что США не ​​должны участвовать в войне на Ближнем Востоке

Член палаты представителей США и сторонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети Х заявила, что не поддерживает отправку американских военных в Израиль.

«Я полностью поддерживаю право Израиля на самооборону, и они очень хорошо справляются с этим, но я не поддерживаю отправку им наших собственных американских войск», — написала Грин.

По ее словам, американские военные должны защищать границы США «от происходящего здесь вторжения».

Она также не согласилась с сенатором Митчем Макконнеллом, заявившим, что события в Израиле являются угрозой для США. Конгрессвумен также добавила, что Вашингтон не ​​должен участвовать в новой войне на Ближнем Востоке и должен прекратить финансирование конфликта на Украине.

Ранее CNN сообщил, что Соединенные Штаты направляют к берегам Израиля команду быстрого реагирования из двух тысяч морских пехотинцев.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.