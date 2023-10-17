В Иране допускают участие в палестино-израильском конфликте

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян допустил, что Тегеран может вступить в войну Израиля с палестинской группировкой ХАМАС. Его слова передает агентство IRNA.

«Мы рассматриваем все возможности», — сказал Абдоллахиян, отвечая на вопрос, вступит ли Иран в войну. При этом он подчеркнул, что расширение войны в районе зоны сопротивления «создаст обстановку, которая изменит географическую карту оккупационного режима в Иерусалиме».

По его словам, ни одна сторона не может быть равнодушной к текущей ситуации. В течение нескольких месяцев Саудовская Аравия добивалась нормализации отношений с Израилем, но «теперь была принята четкая позиция», добавил министр.

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