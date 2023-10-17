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Арабские страны поддержали проект резолюции России по Газе

Палестинский дипломат: арабские страны поддерживают проект резолюции РФ по Газе

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Постпред Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что группа арабских государств поддерживает российский проект резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, к проекту Бразилии есть вопросы, передает ТАСС.

«Насколько я понимаю, арабская группа поддерживает российский проект», — сказал Мансур.

По его словам, к бразильскому проекту «есть вопросы».

14 октября Россия внесла в Совбез ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту.

По словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия считает, что ее проект ближневосточной резолюции лучше отвечает гуманитарным потребностям населения Газы, чем аналогичный бразильский документ.

16 октября стало известно, что голосование в Совбезе ООН по российскому и бразильскому проектам резолюций по ситуации в Израиле и Газе намечено на 18:00 (1:00 мск).

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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