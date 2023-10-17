Байден намерен посетить Израиль

Президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в Израиль уже на этой неделе. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

В настоящее время ведется планирование потенциального визита американского лидера.

Белый дом отказался от комментариев. Как отмечает телеканал, пока неясно, будет ли Байден делать какие-либо дополнительные остановки во время пребывания в регионе, если он поедет в Израиль.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби накануне сообщил, что президента США пригласили посетить Израиль, но пока решение о его визите не принято.

Ранее сообщалось, что США давят на Израиль, чтобы он разработал стратегию после свержения ХАМАС.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».