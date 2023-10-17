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Путин начнет визит в Китай серией двусторонних встреч

Путин проведет в Китае двусторонние встречи с иностранными партнерами

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Во вторник президент России Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч в Китае, где планирует обсудить вопросы с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса. Об этом пишет РИА Новости.

Приглашенный лидером Китая Си Цзиньпином, российский президент находится в Китае с официальным визитом. Он примет участие в форуме «Один пояс, один путь» и проведет переговоры с китайским лидером.

Президент начнет свой визит с других встреч. Первым пунктом будет беседа с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Это будет первая встреча глав государств.

Товарооборот между странами в 2022 году составил 4,6 миллиарда долларов. Российские компании «Газпром», «Зарубежнефть», «Новатэк» и »Группа ГАЗ» активно развивают свои проекты во Вьетнаме. Кроме того, культурно-гуманитарное сотрудничество также находится в развитии. Российские вузы уже подготовили около 50 тысяч вьетнамских специалистов.

Рабочий день президента продолжится беседой с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином. Это также будет их первая встреча. Обе страны поддерживают интенсивный политический диалог, и в Кремле отмечают хорошие предпосылки для расширения сотрудничества в области сельского хозяйства и научно-технического взаимодействия. Однако в 2022 году товарооборот между Россией и Таиландом сократился на 10% до 2,06 миллиарда долларов.

Сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах также развивается. В настоящее время рассматривается возможность проведения «перекрестных» Годов культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом, в рамках которых запланирован Фестиваль российской культуры в Таиланде осенью. С возобновлением авиасообщения растет туристический поток из России.

Того же дня Путин встретится с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Предыдущие переговоры глав государств состоялись в декабре 2021 года в Москве. В повестке дня беседы, как сообщили в Кремле, будут обсуждаться обстановка в мире и азиатском регионе, а также приоритеты развития двустороннего сотрудничества.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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