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В центре Берлина произошли столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией

В Берлине произошли столкновения пропалестинских демонстрантов и полиции

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Michael Varaklas/AP

В центре Берлина, несмотря на запрет властей, прошел митинг в поддержку Палестины, закончившийся столкновениями с полицией. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

На Потсдамской площади собралось около тысячи человек. Митингующие развернули флаги Палестины. Они выкрикивали антиизраильские лозунги и скандировали «Аллах акбар».

Берлинский суд ранее запретил подобные митинги. Однако организаторы санкции добились согласования пикета, посвященного пострадавшим на Ближнем Востоке.

По информации издания, полиция прибыла на место митинга с большим опозданием. Митингующие стали оказывать полицейским ожесточенное сопротивление. Полиция применила слезоточивый газ и стала задерживать наиболее активных участников митинга. Сообщается, по меньшей мере, об одном пострадавшем сотруднике полиции.

Ранее сообщалось, что представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС — «Бригады Изз эд-Дин аль-Кассам» Абу Убайда заявил, что группировка освободит захваченных на юге Израиля заложников-иностранцев тогда, когда это позволят обстоятельства.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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