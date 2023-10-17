США давят на Израиль, чтобы он разработал стратегию после свержения ХАМАС

США оказывают давление на Израиль, чтобы он разработал стратегию на случай свержения правления движения ХАМАС, который контролирует власть в секторе Газа. Об этом пишет газета Times of Israel со ссылкой на источники.

По ее данным, администрация президента США Джо Байдена в последние дни в частном порядке оказывала давление на Израиль, чтобы он конкретизировал свою стратегию на следующий день после того, как выполнит заявленную цель по свержению правления радикалов из ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его ближайшее окружение дали понять своим американским коллегам, что никакой стратегии на этот случай еще не разработано, заявил изданию неназванный американский чиновник.

Он также предупредил, что при отсутствии стратегии относительно того, кто будет контролировать сектор Газа, если ХАМАС будет устранен, ЦАХАЛ с большей вероятностью «увязнет в секторе Газа на неопределенный срок, несмотря на то, что Израиль настаивает, что он не хочет вернуть себе анклав».

Израильский чиновник сообщил изданию, что председатель партии «Национальное единство» Бенни Ганц и его коллега по фракции Гади Айзенкот потребовали разработать стратегию выхода из Газы после их вступления в правительство и что они поручили комитету разработать ее.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.