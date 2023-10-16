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ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства»

ХАМАС: иностранные пленные будут освобождены, когда это позволят обстоятельства

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Ismail Zaydah/Reuters

Представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС --«Бригады Изз эд-Дин аль-Кассам» Абу Убайда заявил, что группировка освободит захваченных на юге Израиля заложников-иностранцев тогда, когда это позволят обстоятельства. Об этом он сказал в интервью панарабскому телеканалу «Аль-Джазира».

По словам Абу Убайды, захваченные иностранцы являются «гостями палестинского народа». Он заявил, что граждане иностранных государств, находящиеся в плену у ХАМАС, будут освобождены тогда, когда это «позволят обстоятельства на местах».

Раннее сообщалось, что представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» --Абу Убайда выступил с утверждением, что в руках радикалов находятся от 200 до 250 заложников. По словам Убайды, «200 израильских пленных находятся непосредственно у «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», остальные — у других групп».

До этого 15 октября сирийский лидер Башар Асад обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным возможности прекращения конфликта в секторе Газа. Лидеры также заявили о необходимости срочной доставки гуманитарной помощи в регион.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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