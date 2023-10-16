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Джим Джордан заявил о высокой вероятности своего избрания главой палаты представителей США

Джордан выразил уверенность в своем избрании спикером палаты представителей США

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Depositphotos

Конгрессмен-республиканец от штата Огайо Джим Джордан заявил, что очень близок к тому, чтобы стать спикером палаты представителей. Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с журналистами Джордан выразил большой оптимизм в отношении своей победы на выборах спикера. Он сказал, что число конгрессменов от Республиканской партии, которые его поддерживают, постоянно растет.

По его словам, выборы спикера состоятся уже 17 октября. Джордан подчеркнул особую важность избрания нового главы палаты. Наличие спикера, сказал конгрессмен, в первую очередь, поможет «нашему дорогому и ближайшему другу Израилю».

Для победы Джордану, являющегося сторонником бывшего президента Дональда Трампа, необходимо заручиться поддержкой 217 из 235 членов конгресса США.

Раннее сообщалось, что Джим Джордан заручился поддержкой большинства однопартийцев в палате представителей конгресса для выдвижения своей кандидатуры на пост ее спикера.

В начале октября впервые в истории США большинство в палате представителей проголосовало за отстранение от должности спикера республиканца Кевина Маккарти.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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