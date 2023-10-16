Шольц раскрыл цель визита в Израиль

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что посетит Израиль 17 октября чтобы продемонстрировать солидарность с еврейским государством и обсудить с премьером страны Биньямином Нетаньяху «практические вопросы». Об этом сообщает ТАСС.

«Для меня важно с практической точки зрения продемонстрировать солидарность с Израилем посредством этого визита… Есть конкретные практические вопросы для обсуждения, особенно речь идет о ситуации с безопасностью. Также речь идет о том, чтобы не допустить эскалации конфликта на другие регионы», — сказал Шольц.

Он отметил, что затем отправится в Египет чтобы «быть в контакте со всеми».

Канцлер ФРГ также подчеркнул, что нападение ХАМАС на еврейское государство является террористическим актом, и Израиль имеет право на самозащиту.

Ранее газета Yedioth Ahronoth сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Израиль 17 октября.

«Шольц пробудет в Израиле несколько часов, после чего направится в Египет», — говорится в публикации.

Ранее в Израиле посоветовали Зеленскому не приезжать.